Conte ontkracht ‘vals’ gerucht: ‘Messi komt niet naar Inter, zelfs niet in fantasy football’

Samenvatting Bizarre avond voor Sassuolo met vier afgekeurde goals

8:41 Sassuolo scoorde vanavond vier keer in Stadio San Paolo, maar ging toch met 2-0 onderuit in de uitwedstrijd bij Napoli. Tot vier keer toe vierden de spelers van Sassuolo hun goal, maar de VAR greep steeds in en constateerde dat er buitenspel aan de treffers vooraf was gegaan.