Corona bij Dynamo Dresden, duel met Hannover 96 afgelast

Strenge regels in Bundesliga: uitploeg wint als fans toch komen opdagen

16:44 De Bundesliga zal er bij de hervatting volgende week zaterdag helemaal anders uitzien. Dat was al bekend, maar werd nog eens bevestigd in een uitgelekt rapport van de Duitse profliga (DFL) in Bild. Spelers zullen bijvoorbeeld bij het juichen elkaar slechts kort mogen aanraken met de elleboog of voet. De DFL wenste niet te reageren op de maatregelen.