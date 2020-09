‘Corona-explosie’ bij Boca Juniors

Maandag werd duidelijk dat in het trainingscentrum van Boca een uitbraak van het virus was. Iedereen van de selectie moest zich laten testen en achttien voetballers bleken dus positief.



President Alberto Fernandez van Argentinië vraagt zich af of het wel verstandig is alweer te gaan voetballen. ,,Het is erg moeilijk om in deze omstandigheden te spelen. Kijk naar wat er gebeurt bij Boca. Voetbal is een contactsport", zei hij. ,,We moeten er heel goed naar kijken. Het is niet zo eenvoudig, het is een pandemie. De wedstrijden van de Copa Libertadores zijn in Brazilië, dat zich in een zeer gecompliceerde situatie bevindt. Het epicentrum van de pandemie is Latijns-Amerika.”