Corona-onrust: Liverpool dreigt internationals terug te trekken voor interlands

Samenvatting AC Milan herpakt zich op bezoek bij Roma van basisklant Karsdorp

28 februari Na twee competitienederlagen op rij heeft AC Milan zich herpakt. De titelkandidaat pakte drie uiterst kostbare punten op bezoek bij nummer vijf AS Roma (1-2), waardoor het nog altijd in de race is om de eerste Scudetto in tien jaar.