Cristiano Ronaldo als god onthaald in Saoedi-Arabië: ‘Mijn werk in Europa is gedaan’

Mrsool Park, een stadion in de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad dat plek biedt aan 25.000 man, zit tot de nok vol. Lichtshows, vuurwerk, een zanger, overal gele shirtjes met Ronaldo en nummer 7 achterop. Dan stapt hij uit een superdeluxe auto. Driedelig pak, blauwe stropdas. Gejoel stijgt op uit Mrsool Park, dat elke stap van Ronaldo live op de schermen kan zien.

Hij is er, echt waar. Het mag naar verluidt een miljoentje of 200 per jaar kosten, maar dan heb je wel een voetballegende met een onvoorstelbare aantrekkingskracht. Trainer Rudi Garcia lacht erom als hij de bomvolle zaal inkijkt tijdens zijn persconferentie: dit is even wat andere koek dan de ‘drie of vier’ die er normaal zitten na een wedstrijd van Al-Nassr. ,,Laat dit elke wedstrijd zo zijn!”

Ronaldo wordt door een vrouw geïnterviewd. Aanwezigen in de zaal krijgen geen mogelijkheid tot het stellen van een vraag. Vrouwen: gek genoeg toch al een thema op deze persconferentie in een land dat weinig van doen heeft met gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo Al-Nassr-voorzitter Musalli Al-Muammar © AFP

Ronaldo wil ‘nieuwe generaties inspireren, mannen en vrouwen’. ,,Ik wil het land helpen met de ontwikkeling van het voetbal en zaken buiten de lijnen, met mijn kennis en ervaring. Ook vrouwen. Wat veel mensen niet weten, is dat Al-Nassr een vrouwenvoetbalteam heeft. Ik heb deze kans aangenomen om een ander beeld te laten zien van dit geweldige land en het voetbal.”

Voor de Portugese superster, die zijn contract bij Manchester United deze winter liet ontbinden, is zijn ‘werk in Europa gedaan’. ,,Ik heb alles gewonnen, bij de belangrijkste clubs gespeeld. Ik kon in Brazilië, Australië en Amerika tekenen en ook clubs uit Portugal hebben geprobeerd me te strikken. Maar, ik had mijn woord al gegeven aan deze club.” Even later: ,,Ik heb in Europa alle records gebroken en ik ben hetzelfde van plan met een paar records hier. Mijn contract is uniek, maar ik ben dan ook een unieke speler. Dit is dus normaal.”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo © REUTERS

Met een stalen gezicht beweerde Ronaldo dat zijn stap naar Al-Nassr óók een sportieve component bevat. ,,Ik weet dat de competitie heel uitdagend is, al weten veel mensen dat niet. Ik wel, want ik heb veel wedstrijden gezien. Ik kom hier om te spelen, te winnen en te genieten – en om onderdeel te zijn van het succes en de cultuur van dit land.”

Het ongelimiteerde zelfvertrouwen dat hij in Europa altijd al uitdroeg, is hij bepaald nog niet verleerd. En zal vermoedelijk in Saoedi-Arabië tot nieuwe hoogtes reiken. Want vanuit de zaal klinkt geregeld applaus of wordt zijn handelsmerk, de juichkreet ‘siuuu’, geïmiteerd. En dat is nog niets vergeleken met een halfuur ná zijn persconferentie, als hij net de handen heeft geschud van zijn teamgenoten en in tenue het veld van Mrsool Park betreedt. Onophoudelijk klinkt het ‘Ronaldo’ en ‘siuuu’. Inderdaad, alsof het achtste wereldwonder zojuist heeft plaatsgevonden.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo komt aan bij zijn presentatie. © REUTERS