Cristiano Ronaldo dankzij oliedollars weer bestbetaalde sporter ter wereld met 125 miljoen euro

Volgens het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes verdubbelde het jaarsalaris van de 38-jarige Portugees bijna tot omgerekend ongeveer 68 miljoen euro. Daardoor kan de oud-speler van Real Madrid inclusief overige inkomsten een kleine 125 miljoen euro bijschrijven. Zijn eeuwige concurrent Lionel Messi moet het doen met zo’n 118 miljoen euro.

Messi blijft Kylian Mbappé, zijn teamgenoot bij Paris Saint-Germain, wel voor. De 24-jarige Fransman is op de derde plek met zo’n 109 miljoen euro wel de jongste sporter in de top 10. Net als bij Ronaldo is er ook bij het ophoesten van de salarissen van de PSG-sterren veel oliegeld betrokken. De club is in handen van Qatar Sports Investments.

Max Verstappen, de best betaalde Nederlandse sporter, staat niet in de top 10. Maar op welke plek dan wel dat is nog niet bekend. De Formule 1-coureur stond afgelopen jaar op de 26ste plaats. Hij verdiende bij Red Bull zo'n 43,5 miljoen euro.

Golf

Ook in de lucratieve LIV Series in het golf zit veel geld uit het Midden-Oosten. Dustin Johnson en Phil Mickelson, twee spelers die de veelbesproken overstap maakten, staan nu in de top 10 van Forbes met inkomens van rond de 100 miljoen euro.

Roger Federer stopte vorig jaar als tennisser, maar hoeft zich alsnog weinig zorgen te maken over zijn banksaldo. De Zwitser neemt nog altijd de negende plek op de ranglijst in. Verder staan basketballers LeBron James, Stephen Curry en Kevin Durant en de Mexicaanse bokser Canelo Álvarez in de top 10. Forbes telt zowel de salarissen als sponsorinkomsten van de sporters mee.