Cristiano Ronaldo dankzij oliedollars weer de bestbetaalde sporter ter wereld

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij met Inter ten koste van Juventus wéér naar bekerfina­le

Internazionale heeft de finale bereikt van het bekertoernooi in Italië, de Coppa Italia. Een krappe zege van 1-0 in Milaan volstond om Juventus in de halve finales uit te schakelen. Inter is ook de bekerhouder.