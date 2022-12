Cristiano Ronaldo gaat zo'n 500 miljoen euro verdienen in Saoedi-Arabië: ‘Ik sta te popelen’

Cristiano Ronaldo maakt de overstap naar de competitie van Saoedi-Arabië. De 37-jarige Portugees, die transfervrij was na zijn geruchtmakende vertrek bij Manchester United, gaat in op een zeer lucratieve aanbieding van voetbalclub Al-Nassr. Hij tekent een contract tot 2025 ter waarde van zo'n 500 miljoen euro en gaat spelen met rugnummer 7.

Het contract van Ronaldo bij Manchester United werd deze maand in overleg ontbonden nadat de aanvaller zich in een interview bijzonder kritisch had uitgelaten over de clubleiding en trainer Erik ten Hag. Tijdens zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg kwam er echter geen concrete interesse vanuit de Europese top.



Naar verluidt gaat Cristiano Ronaldo in totaal zo'n 500 miljoen euro ontvangen voor zijn tijd als speler in Saoedi-Arabië. Zijn jaarsalaris bij de club is zo'n 100 miljoen euro per jaar, maar daar komt met commerciële activiteiten naast het veld nog eens 100 miljoen euro per jaar bij.

Volgens verschillende media zou de Portugees zich ook tot 2030 als ambassadeur verbinden aan het project om het WK naar Saoedi-Arabië te halen. ,,Ik sta te popelen om een nieuwe voetbalcompetitie in een ander land te ervaren. De visie van de club is zeer inspirerend en ik kan niet wachten om samen met mijn teamgenoten successen te boeken", laat Ronaldo in een eerste reactie weten.

Omdat Ronaldo clubloos was, hoefde er geen transfersom op tafel gelegd te worden. Al-Nassr werd in het seizoen 2018/2019 voor het laatst kampioen in Saoedi-Arabië. Sindsdien moest de club de titel aan Al-Hilal laten. Bij de club staan ook andere oude bekenden op de loonlijst: David Ospina, Vincent Aboubakar, Luiz Gustavo en Anderson Talisca. Coach is de Fransman Rudi Garcia, voormalig trainer van onder meer AS Roma, Olympique Marseille en Olympique Lyon.

Ronaldo maakte tijdens zijn carrière vooral furore bij Manchester United, Real Madrid en de Portugese nationale ploeg. Op het WK in Qatar zag hij een einde komen aan zijn ultieme droom om zijn land de wereldtitel te bezorgen. De Europees kampioen van 2016 ging in de kwartfinale onderuit tegen Marokko.

In zijn spraakmakende interview met Piers Morgan een week voor het WK zei hij nog dat geld niet zijn drijfveer was. ,,Anders zou je wel in Saoedi-Arabië gaan spelen", zei Morgan toen, waarop Ronaldo ‘exactly’ antwoordde.

