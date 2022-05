Cristiano Ronaldo kijkt uit naar komst Erik ten Hag: ‘Fantastisch werk geleverd bij Ajax’

,,Wat ik van hem weet is dat hij fantastisch werk heeft geleverd bij Ajax en dat hij een ervaren coach is”, zei Ronaldo op de website van de club. “We moeten hem de tijd geven en dingen moeten veranderen zoals hij dat wil. Ik hoop dat we successen zullen beleven, want als je succes beleeft dan heeft de hele stad daar profijt van.”

Ten Hag volgt na dit seizoen interim-trainer Ralf Rangnick op. Hij verlaat Ajax met drie landstitels op rij. ,,We zijn erg blij en benieuwd, niet alleen de spelers, maar ook de supporters. Ik wens hem het beste en laten we erin geloven dat we volgend seizoen prijzen gaan pakken.”

Ronaldo keerde vorig jaar in de zomer terug. In zijn eerste seizoen was hij 24 keer trefzeker in alle competities. Hij wist United niet te helpen aan een plek in de top 4 van de Premier League, waardoor er naast deelname aan de Champions League werd gegrepen. Zondag is Crystal Palace de laatste tegenstander van het seizoen.

Ronaldo heeft nog niet officieel bevestigd dat hij ook volgend seizoen op Old Trafford te bewonderen is.