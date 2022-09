Cristiano Ronaldo na pittige botsing met doelman Tsjechië met bloedneus naar het gras

Cristiano Ronaldo, die bij Portugal in tegenstelling tot bij Manchester United wel verzekerd is van een basisplaats, probeerde in de veertiende minuut een bal van William Carvalho binnen te koppen, maar hij kwam hard in aanraking met de platte hand van Tsjechië-doelman Tomas Vaclik.



De doelman van Olympiakos raakte Ronaldo vervolgens hard op het hoofd. De Portugees lag aangeslagen op het gras, maar kon de wedstrijd wel hervatten. Later in de eerste helft veroorzaakte Ronaldo bij een 0-2 voorsprong voor Portugal door een handsbal een strafschop, die werd gemist door Patrik Schick.