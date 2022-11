Cristiano Ronaldo verwijt Erik ten Hag gebrek aan empathie: ‘Hij heeft een gespleten tong’

Cristiano Ronaldo verwijt Erik ten Hag in het tweede deel van 90 Minutes with Ronaldo hem het leven zuur te hebben gemaakt om hem de club uit te werken. ,,Mogelijk is het voor alle partijen beter om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.”

Door Geert Langendorff



Het besluit van trainer Erik ten Hag om Cristiano Ronaldo te schorsen voor zijn weigering om in te vallen, zorgde in het hoofd van de voetballer voor kortsluiting. ,,Jij bent de beste voetballer ter wereld”, citeerde hij de reactie van zijn twaalfjarige zoon. ,,Hoe kunnen ze jou nu straffen?” In de tweede aflevering van het interview op TalkTV liet Ronaldo merken tot op het bot te zijn beledigd.

Manchester United stond op 19 oktober met 2-0 voor tegen Tottenham Hotspur met nog drie minuten te gaan. Toen Ten Hag aan Ronaldo vroeg om in te vallen, schudde de Portugees zijn hoofd. Woedend beende hij het veld af richting de parkeerplaats. ,,Ik denk niet dat hij mij het respect geeft dat ik verdien”, verklaarde Ronaldo zijn gedrag. ,,Hij deed het expres, om mij uit de tent te lokken.”



De vijfvoudig winnaar van de Ballon D’Or gaf aan ‘misschien’ spijt te hebben van zijn keuze om het stadion voortijdig te verlaten, maar voelde zich in zijn recht staan. Ten Hag zou hem achter de schermen bewust irriteren. Dat de Haaksberger hem publiekelijk steunde, maakte voor hem geen verschil. Ten Hag heeft volgens Ronaldo een gespleten tong. ,,Ik hou van mensen die de waarheid vertellen en dingen eerlijk vertellen.”

Deel 1



In het eerste deel van het interview veegde Ronaldo de vloer aan met Manchester United en was de Portugese superster vol van zichzelf: ,,Ik ben charismatisch en zie er goed uit.” Lees hier meer. Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © AFP

Wat Ten Hag precies verkeerd deed in zijn ogen, liet hij onbenoemd. Wel gaf Ronaldo zonder haperen een bloedhekel aan hem te hebben. ,,Ten Hag heeft geen empathie.” Het verzoek om het elftal te helpen tegen Spurs zit hem heel diep. ,,Je vraagt niet aan iemand die alles heeft gewonnen om drie minuten te spelen. Dat is onacceptabel. En Ten Hag zegt in de media van me te houden, maar dat is alleen maar voor de bühne. Honderd procent.”



Ronaldo probeerde, zorgvuldig ingeleid door interviewer Piers Morgan, zijn straatje schoon te vegen. Zijn goed gedocumenteerde pogingen om Manchester United in de zomer te verlaten, kon hij slechts half wegmasseren. Zijn ego begon te steigeren, toen hem werd voorgehouden dat zijn zaakwaarnemer van Chelsea, Napoli en Bayern München nul op het rekest kreeg. ,,Ik kreeg een paar aanbiedingen, maar besloot te blijven.”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © AP

Dat hij vrijwel direct na de komst van Ten Hag aangaf in de Champions League actief te willen zijn, zag Ronaldo niet als ondermijnend. Zijn insinuaties dat de directie aan zijn uitleg twijfelde om niet af te reizen naar Thailand en Australië voor de voorbereiding, kwamen evenmin sterk over. Zijn babydochter Bella lag in een ziekenhuis in Marbella met bronchitis. De club gaf hem toestemming bij zijn kind te blijven.



Kreeg hij iets concreets te horen? Nee, het bleef bij een ‘ongemakkelijk gevoel’. Bij de eerste kennismaking met Ten Hag in Manchester toonde hij zich, ondanks een conditie-achterstand, niet als een rolmodel. Het oefenduel met Rayo Vallecano (1-1) op Old Trafford verliet hij voor het laatste fluitsignaal. De media doken er bovenop, al verdedigde Ten Hag hem. ,,Het is altijd mijn schuld. Ik ben het zwarte schaap.”

Quote Ik ben niet dezelfde speler als toen ik 21 jaar was, maar ik ben slim, pas me aan Cristiano Ronaldo

Het pr-team achter Ronaldo had hem duidelijk opdracht gegeven om zoveel mogelijk zijn liefde voor de fans te benadrukken, totdat de ware toedracht van het interview zich eindelijk openbaarde. Na de club voor een slecht geleide marketingmachine te hebben uitgemaakt - een visie waar niemand over twijfelt - zei hij ‘misschien niet meer zo gemotiveerd te zijn als een paar maanden geleden’.



Morgan voedde hem vervolgens met een voorzet. Ben je aan een nieuwe uitdaging toe? ,,Misschien is het goed voor Manchester United en voor mij om aan een ander hoofdstuk te beginnen, voor mij is dat waarschijnlijk het beste.” Dat zijn vorm geen basisplaats toestond en zijn gedrag onaanvaardbaar was voor een 37-jarige speler met een weeksalaris van 600 duizend pond, wuifde hij weg. ,,Ik moet me goed voelen.”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo (r) en Erik ten Hag. © REUTERS

Ten Hag had het team, zo liet hij doorschemeren, om hem heen moeten bouwen. ,,Net als iedereen word ik elke dag ouder. Ik ben niet dezelfde speler als toen ik 21 jaar was, maar ik ben slim, pas me aan. Als ik gelukkig ben, me in mijn hoofd vrij voel en ondersteuning krijg, zal ik blijven doorgaan met scoren.” Over het WK kende hij geen twijfels: ,,Ik ben fitter dan ooit en ga het geweldig doen.”



Ronaldo gaf aan tot zijn veertigste te willen doorgaan. Vrijwel zeker niet bij Manchester United, na de totale oorlogsverklaring aan Ten Hag. De gewenste uitkomst krijgt hij na het interview daarom vrijwel zeker: ontslag op staande voet.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © REUTERS

Lees hier alles over de Premier League, met het laatste nieuws over Erling Haaland (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool) en Erik ten Hag (Manchester United). Check hier ons matchcenter!

Bekijk hier het speelschema van de Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de stand in de Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de Premier League.

Bekijk hier alle statistieken in de Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.