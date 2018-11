Cristiano Ronaldo weer niet opgeroepen bij nationale ploeg Portugal

Sinds het WK is Ronaldo niet meer opgeroepen, al dan niet op eigen verzoek. ,,Het enige wat ik over Ronaldo denk, is dat hij de Gouden Bal moet winnen’', zei Santos bij de presentatie van zijn selectie voor de duels met Italië en Polen in de Nations League.

In de eerste interlands na de mondiale eindronde ontbrak Ronaldo omdat hij toen net was overgestapt van Real Madrid naar Juventus en wilde wennen aan zijn nieuwe omgeving. Vorige maand deed de 33-jarige aanvaller weer niet mee bij Portugal. Hij lag op dat moment zwaar onder vuur vanwege een oude verkrachtingszaak die werd opgerakeld door een Amerikaanse vrouw. Op basis van nieuwe informatie werd die zaak uit 2009 heropend. Ronaldo ontkent in alle toonaarden dat hij de vrouw heeft gedwongen tot seks.

Zonder de doelpuntenmachine, in 154 interlands goed voor 85 doelpunten, won Portugal in de Nations League van Italië en Polen (twee keer 1-0). De regerend kampioen van Europa heeft op 17 november in Milaan tegen de Italianen aan een punt genoeg om zich te verzekeren van de eerste plaats in de groep en deelname aan de finaleronde van de Nations League. Portugal sluit de groepsfase op 20 november in Guimarães af tegen Polen.