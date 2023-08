Cristiano Ronaldo weer op dreef: superster heeft eerste prijs te pakken met Al Nassr

Samsunspor-voorzitter komt met details over breuk met Mohamed Ihattaren: ‘Je bent een probleem­spe­ler’

Yüksel Yildirim, voorzitter van het Turkse Samsunspor, is allerminst te spreken over de houding van Mohamed Ihattaren. De transfer van de Nederlander viel ondanks een principeakkoord in het water en Yildirim heeft uitgelegd waardoor dat kwam.