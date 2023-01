Cristiano Ronaldo wint bij debuut voor Al-Nassr, maar scoort niet

Al-Nassr gaat aan kop in de Saudi Premier League met 33 punten na veertien wedstrijden, een punt meer dan Al-Hilal en twee punten meer dan Al-Ittihad. De Portugese superster ondertekende onlangs een bijzonder lucratief contract bij Al-Nassr. Het is de bedoeling dat Ronaldo de Saudi’s ook gaat helpen om het WK van 2030 binnen te halen.

Het eerste competitieduel van Ronaldo in Saudi-Arabië werd volgens Al-Nassr in meer dan dertig landen live uitgezonden. De 37-jarige Portugees droeg bij zijn debuut direct de aanvoerdersband.

In november werd het contract van Ronaldo bij Manchester United ontbonden. Dat gebeurde nadat de Portugees zich kort voor het WK in een interview bijzonder kritisch had uitgelaten over de Engelse club en trainer Erik ten Hag.