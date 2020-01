Cristiano Ronaldo zet Juventus vier punten boven Internazionale

In november waren er wat twijfels rond Cristiano Ronaldo. Hij scoorde vijf wedstrijden op rij niet en werd in de topper tegen AC Milan tien minuten na rust al vervangen door Paulo Dybala, die Juventus vervolgens de 1-0 overwinning bezorgde. De kritiek op de 34-jarige Portugees borrelde langzaam op, maar Ronaldo zou Ronaldo niet zijn als hij dat niet gebruikte als brandstof om zichzelf weer te laten zien. Sinds begin december was Ronaldo in alle acht wedstrijden trefzeker. Tegen Udinese (twee keer), Cagliari (drie keer) en vanavond dus Parma (twee keer) scoorde hij zelfs meerdere keren, waarmee Ronaldo nu op twaalf doelpunten in zijn laatste acht wedstrijden staat. De Portugese sterspeler wordt op 5 februari 35 jaar, maar is dus bezig aan zijn zoveelste piekperiode.