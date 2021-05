Cristiano Ronaldo zinspeelt op vertrek bij Juventus: ‘Ik heb hier al mijn doelen bereikt’

,,Met deze prestaties heb ik de doelen bereikt in Italië die ik mezelf had gesteld: het kampioenschap, de beker en de Supercup, en ook de titels beste speler van het jaar en topscorer in dit fantastische voetballand met geweldige spelers, grote clubs en een geheel eigen voetbalcultuur.”

Ronaldo memoreert vervolgens niet zonder trots aan de titels die hij heeft veroverd in de drie grote competities waar hij voetbalde. ,,Ik ben er trots op: kampioen in Engeland, Spanje en Italië; bekerwinnaar in Engeland, Spanje en Italië; Supercup-winnaar in Engeland, Spanje en Italië, beste speler van het jaar in Engeland, Spanje en Italië, topscorer in Engeland, Spanje en Italië; meer dan honderd doelpunten voor één club in Engeland, Spanje en Italië. Ik heb mijn stempel gedrukt in alle landen waar ik voetbalde en heb de fans vreugde bezorgd en daar deed ik het voor.”