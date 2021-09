Cristiano Ronaldo zorgt voor enorme impact bij iedereen binnen Manchester United

Manchester United werd op het eigen Old Trafford ver teruggedrongen door de Spaanse club. Toch schonk Ronaldo de thuisclub diep in de extra tijd de winst. ,,Voor het doel is hij zó goed”, aldus Solskjaer. ,,Hij heeft het al zo vaak laten zien. Onlangs miste hij in de WK-kwalificatiewedstrijd van Portugal tegen Ierland een penalty. Hij kwam daarna weinig aan de bal, maar kopte in de laatste minuten wel twee doelpunten binnen. Dat doet hij zijn hele carrière al. In mentaal opzicht is hij zo sterk, hij blijft altijd gaan. Ik zie van dichtbij hoe hij toewerkt naar een wedstrijd, hoe gefocust hij is. En hij heeft dan aan één kans genoeg om te scoren.”