Cruciale goal Boëtius: FSV Mainz 05 doet Frimpong en Leverkusen pijn na Nederlandse invalbeurten

Na goals van Patrik Schick en Lucas Alario namens Bayer Leverkusen en Aaron Martin namens FSV Mainz 05 stond het tot de 84ste minuut 1-2 in het voordeel van Bayer Leverkusen. Bij de uitploeg stond Jeremie Frimpong in de basis, Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah zaten de hele wedstrijd op de bank terwijl Mitchel Bakker ontbrak.

Sinkgraven en Fosu-Mensah zagen vanaf de bank toe hoe Bayer de zege helemaal uit handen gaf in de slotfase. Boëtius kwam samen met Delano Burgzorg, die wordt gehuurd van Heracles Almelo, in de 82ste minuut in het veld en maakte in de 84ste minuut direct de 2-2. In de 88ste minuut viel ook nog de winnende voor de ploeg van Boëtius en Burgzorg. FSV Mainz, waar Jeremiah St. Juste ontbrak, won uiteindelijk met 3-2 door een goal van Marcus Ingvartsen.