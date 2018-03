Crystal Palace boekt cruciale zege in degradatiekraker

Met dus alleen Van Aanholt als Nederlandse inbreng (Rajiv van la Parra zat op de bank bij Huddersfield) was Crystal Palace oppermachtig. De thuisploeg kon voor rust geen enkele doelpoging lossen en via James Tomkins nam Palace na zo'n 25 minuten de voorsprong.



Luka Milivojević maakte in de 68e minuut de bevrijdende 0-2, acht minuten nadat Van la Parra het veld in was gekomen namens de thuisploeg. Ook met de oud-speler van sc Heerenveen wist Huddersfield het tij niet te keren. Crystal Palace komt dankzij de zege op dertig punten en is staat daarmee - voorlopig - boven de degradatiestreep. Huddersfield Town heeft één puntje meer.