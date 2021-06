Curaçao mag blijven dromen van WK ondanks nederlaag tegen Panama

De return is op 16 juni om 02.00 uur Nederlandse tijd. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de finaleronde van de WK-kwalificatie. In die poule wachten bijvoorbeeld grote landen als de Verenigde Staten en Mexico.

Bij Curaçao stonden naast Janga ook onder andere Eloy Room (voormalig speler van Vitesse en PSV), Jurriën Gaari (RKC), Vurnon Anita (RKC en oud-Ajax), Jarchino Antonia (Cambuur) en Juninho en Leandro Bacuna (Huddersfield Town) in de basis. Door treffers van Alberto Quintero in de 55ste minuut en Cecilio Waterman in de 77ste minuut kwam Curaçao op een ruime achterstand. Janga zorgde in de 87ste minuut echter voor de belangrijke goal, waardoor de WK-droom in stand blijft met de return in Willemstad voor de boeg.