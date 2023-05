Cyriel Dessers degradeert met Cremonese uit Serie A

Sevilla maakt Europa Lea­gue-reputatie waar, wéér finale na zege op Juventus in verlenging

Sevilla FC maakt nog altijd kans op de vijfde Europa League-winst in negen jaar. De Spanjaarden rekenden op eigen veld na verlenging af met Juventus (2-1) en treffen AS Roma in de finale op woensdag 31 mei in Boedapest. Erik Lamela maakte koppend de winnende treffer in de vijfde minuut van de verlenging.