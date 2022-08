Cyriel Dessers rondt droomtransfer naar Italië af: ‘Ik wil niet als toerist naar al die mooie stadions’

Met video Erik ten Hag hekelt gedrag Cristiano Ronaldo: ‘Dit is onaccepta­bel’

Cristiano Ronaldo verliet afgelopen weekend nog voordat de oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano (1-1) was afgelopen het stadion. Maar de Portugese superster was niet de enige speler van Manchester United die dat deed. Erik ten Hag hekelt het gedrag van zijn spelers. ,,Dit is onacceptabel.”

