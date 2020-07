D.C. United en Toronto vandaag alsnog in actie na coronageval

Op zondag is er opnieuw getest en nadat die resultaten allemaal een negatief resultaat hadden opgeleverd, kon het duel uit de Major League Soccer alsnog worden vastgesteld voor later vandaag.



De MLS gaf aan dat de twee betrokken spelers nogmaals worden onderzocht en in ieder geval niet in actie komen. Na een onderbreking van bijna vier maanden vanwege het coronavirus is de Amerikaanse competitie hervat met een toernooi op een centrale locatie, op het Disney Wide World of Sports-complex bij Orlando. FC Dallas en Nashville nemen daar vanwege meerdere besmettingen in de selectie niet aan deel.