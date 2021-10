D-day voor John van 't Schip en 13 keer is scheepsrecht voor Albanië

WK-kwalificatieDe interlandweek wordt vanavond afgesloten met de laatste serie kwalificatieduels. Zo kan Denemarken zich na Duitsland officieel plaatsten voor het WK in Qatar als er wordt gewonnen van Oostenrijk. Ook in actie: John van ‘t Schip. Kan hij met Griekeland stunten bij Zweden?

Albanië: 13 keer is scheepsrecht?

In 1966 probeerde Albanië zich voor het eerst te kwalificeren voor het WK. In een groep met Nederland kwamen ze niet verder dan één punt uit zes wedstrijden. Sindsdien hebben er nog elf pogingen gevolgd, maar nooit met succes. Dit jaar is er echter meer kans.

De huidige 'gouden generatie' (voornamelijk te danken aan een sterke achterhoede) kwalificeerde zich al voor het EK van 2016. In deze WK-kwalificatie is de poule met Engeland, Polen en Hongarije allesbehalve een eitje. Maar het Oost-Europese land staat tweede met vijftien punten uit zeven wedstrijden, één punt boven Polen.

Als ze vanavond in eigen huis winnen van Polen komt het eerste WK opeens heel erg dichterbij. De ploeg van coach Edoardo Reja heeft dan alleen nog een thuisoverwinning op Andorra nodig om de play-offs te bereiken.

Er doen dertien Europese landen mee aan het WK 2022. In de tien poules van de kwalificatie is elke nummer één direct geplaatst voor het eindtoernooi. De nummers twee strijden in maart 2022 samen met de twee beste (niet-direct geplaatste) landen uit de Nations League om de laatste drie tickets. Als Engeland vanavond wint van Hongarije en Polen deelt de punten met Albanië, is de ploeg van Gareth Southgate verzekerd van een WK-ticket.

Portugal en Servië moeten winnen

Groep A lijkt af te stevenen op een spectaculaire ontknoping. Portugal en Servië staan dicht bij elkaar en geven Ierland, Luxemburg en Azerbeidzjan weinig kans. In de laatste wedstrijd van de kwalificatie staan ze tegenover elkaar. Maar een allesbeslissende laatste wedstrijd komt alleen als beide ploegen vanavond niet uitglijden.

Portugal ontvangt het verrassend goed spelende Luxemburg. De ploeg van onder anderen captain Laurent Jans en Mica Pinto, beiden van Sparta Rotterdam, wist dit jaar al de uitwedstrijd bij Ierland te winnen. En bij de heenwedstrijd met Portugal werd het na een 1-1 ruststand ‘maar’ 1-3 voor Cristiano Ronaldo en co.

Servië won vrijdag met de hakken over de sloot van Luxemburg (0-1) en krijgt vanavond Azerbeidzjan over de vloer. In de uitwedstrijd in Bakoe wist Servië pas in de 81ste minuut de wedstrijd te beslissen (1-2)

Volledig scherm Ronaldo viert de 1-2 tegen Luxemburg.. © EPA

Game over voor Oostenrijk?

De WK-ambities van sterren als Alaba, Sabitzer en Laimer hangen aan een zijden draadje. In een tot nu toe teleurstellende kwalificatie kwam de ploeg van Franco Foda niet verder dan tien punten uit zeven wedstrijden, vier minder dan de nummer twee: Schotland.

Vanavond wacht voor Oostenrijk de uitwedstrijd tegen Denemarken. Als ze verliezen van de Denen én Schotland wint vanavond op de Faeröer Eilanden, gaat het WK niet door voor Oostenrijk. Mocht Oostenrijk winnen van Denemarken is er niks aan de hand, want daarna wachten alleen Faeröer en Moldavië nog.

Dankzij de late goal van Scott McTominay tegen Israël (3-2) kwam het WK voor Oostenrijk definitief in gevaar:

D-day voor John van 't Schip met Griekenland

Met negen punten uit vijf wedstrijden is het WK nog steeds in zicht voor Griekenland. Na wisselvallige resultaten in de eerste vijf wedstrijden (1-1 tegen Spanje, maar ook 1-1 tegen Kosovo) staat het Griekse elftal onder leiding van John van 't Schip derde in poule B. Vanavond wacht de nummer twee: Zweden.

De Scandinaviërs staan slechts drie punten voor, maar met een beter doelsaldo. Als er vanavond wordt gestunt door de Grieken, is het WK opeens heel dichtbij. Maar als er wordt verloren, zal de lastige wedstrijd tegen Spanje op 11 november beslissend worden.

Voor Spanje is een direct WK-ticket nog bepaald geen zekerheid. De ploeg van Luis Enrique heeft na zes duels dertien punten, Zweden heeft er na vijf wedstrijden twaalf. Dankzij de tweede plek in de Nations League zijn de Spanjaarden wel al gegarandeerd van een plek in de play-offs.

Vechten voor plek 2 in Groep D

Finland, Bosnië-Herzegovina en Oekraïne strijden vanavond om het play-off-ticket van Groep D. Frankrijk is met twaalf punten uit zes wedstrijden en nog een thuiswedstrijd tegen Kazachstan op de planning zo goed als zeker van de eerste plek.

Oekraïne volgt met acht punten uit zes, maar Bosnië-Herzegovina heeft zes punten uit vijf en staat derde. En juist die twee spelen nog twee keer tegen elkaar. Als Oekraïne vanavond in eigen huis wint lijkt het WK dichtbij, maar bij winst van Bosnië is nog alles open.

Ook ‘dark horse’ Finland mag niet worden vergeten. Ook die ploeg heeft pas vijf wedstrijden gespeeld, en kan op gelijke hoogte met Oekraïne komen door vanmiddag van Kazachstan te winnen. Als ze daarna tegen Bosnië ook weten te winnen doen ze goed mee om de play-off tickets.

Volledige speelschema

Standen

