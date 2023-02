Daley Blind maakt bij ruime bekerzege officiële debuut voor Bayern München

Met video Antwerp en Calvin Stengs niet akkoord met voorstel drie wedstrij­den schorsing na vuistslag

Calvin Stengs pakte zondagmiddag in het uitduel met Anderlecht rood bij Royal Antwerp na een vuistslag in het gezicht van Amadou Diawara. De Belgische tuchtcommissie deed een voorstel voor een schorsing van vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Antwerp gaat hier echter tegen in beroep.

31 januari