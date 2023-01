Danilho Doekhi de held bij Union Berlin: ‘Weet niet wanneer ik voor het laatst twee keer heb gescoord’

Met videoDanilho Doekhi beleefde zaterdag een middag om van te dromen. De voormalig verdediger van Vitesse draaide met twee kopdoelpunten eigenhandig de achterstand tegen Hoffenheim om en bezorgde de Berlijnse ploeg de eerste zege in vier Bundesliga-duels: 3-1. Mark Flekken beleefde juist een rampmiddag door met liefst 6-0 te verliezen van VfL Wolfsburg, waar Micky van de Ven een assist afleverde.

Tegen Hoffenheim leek het in alles een vervelende middag te worden voor Union Berlin. De Berlijners, waar Sheraldo Becker en Doekhi in de basis begonnen, keken bij rust tegen een 0-1 achterstand aan. Bij 0-0 was eerder dé kans om op voorsprong te komen al om zeep geholpen door spits Jordan Pefok, die naliet een penalty te benutten en Union Berlin zo op voorsprong te zetten.

Tótdat Doekhi opstond en de wedstrijd volledig liet kantelen. De 24-jarige Nederlander leek dankzij een rake kopbal in de 73ste minuut eerst al een punt te redden. Maar het werd nog mooier voor Doekhi en Union Berlin, de komende tegenstander van Ajax in de Europa League. In de negentigste minuut kopte Doekhi de bal uit een hoekschop vol overtuiging binnen, waarmee de comeback van Union Berlin compleet was.

,,Deze goals zijn de mooiste”, sprak Doekhi na afloop. ,,Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst twee keer heb gescoord.”

Bekijk hier de twee doelpunten van Danilho Doekhi voor Union Berlin.

In de blessuretijd maakte Jamie Leweling vervolgens zelfs nog 3-1, waardoor Becker en Doekhi met hun ploeg eindelijk weer een overwinning in de Bundesliga mochten bijschrijven. De ploeg staat daardoor na zes duels derde. Voormalig Ajax-spits Kasper Dolberg maakte bij Hoffenheim als invaller zijn debuut, maar hij kon geen potten breken.

Mark Flekken

Door het gelijkspel van vrijdag tussen RB Leipzig en Bayern München, waar Matthijs de Ligt in de basis begon en Daley Blind negentig minuten op de bank bleef, kon Mark Flekken met SC Freiburg uitstekende zaken doen in de strijd om de bovenste plaatsen. Het zat er voor de 29-jarige Limburgse goalie en zijn ploeggenoten op bezoek bij VfL Wolfsburg echter geen moment in.

Volledig scherm Een geslagen Mark Flekken (rechts) baalt na één van de doelpunten van VfL Wolfsburg. © AP

Al in de tweede minuut kwam de thuisploeg op voorsprong door een doelpunt van Patrick Wimmer. VfL Wolfsburg, waar verdediger Micky van de Ven zoals gebruikelijk dit seizoen in de basis begon, drukte daarna door en kwam dankzij twee goals van Jonas Wind nog voor rust op 3-0. Bij de derde treffer leverde Van de Ven een assist af.

Van de Ven, voormalig verdediger van FC Volendam, pikte de bal op na een afgeslagen vrije trap, zette goed door en gaf de bal hard voor op Wind. Die frommelde de bal binnen en bracht Wolfsburg zo op een nog grotere voorsprong. Na rust werd het voor Flekken alleen nog maar erger door doelpunten van Yannick Gerhardt, Ridle Baku Gian-Luca Waldschmidt: 6-0. Door de nederlaag zakte de Freiburg naar de vierde plaats in de Bundesliga. Wolfsburg stijgt juist naar de zesde plek.

Bekijk hier de assist van Micky van de Ven bij de 3-0 voor VfL Wolfsburg.

Eintracht Frankfurt profiteerde optimaal van de harde nederlaag van SC Freiburg. De ploeg van Oliver Glasner nam de tweede plek in de Bundesliga over door met 3-0 van Schalke 04 te winnen, dankzij treffers van Jesper Lindstrøm en Rafael Santos Borre. Bij de gevallen grootmacht, hekkensluiter in de Bundesliga, ontbraken Thomas Ouwejan en Sepp van den Berg wegens blessureleed. Schalke 04 pakte dit seizoen pas negen punten.

Ook Jean-Paul Boëtius won bij de hervatting van de Bundesliga niet. Met Hertha BSC ging hij met 3-0 onderuit tegen het VfL Bochum van voormalig Vitesse-trainer Thomas Letsch. Doordat VfB Stuttgart een punt pakte tegen Mainz (1-1), staat Hertha BSC nu onder de degradatiestreep.

Volledig scherm FC Köln veegde Werder Bremen van de mat. © AP

FC Köln leverde in het avondduel een bijzondere prestatie door tegen Werder Bremen in de eerste 36 minuten maar liefst vijf keer te scoren. Halverwege was het 5-1, omdat de bezoekers kort voor rust ook het doel troffen. Köln won de wedstrijd met 7-1.

Steffen Tigges was in de spraakmakende openingsfase de grote man. De oud-speler van onder meer Borussia Dortmund scoorde twee keer en had ook nog eens twee assists. De overige doelpunten kwamen op naam van Linton Maina, Ellyes Skhiri en Denis Huseinbasic. Het doelpunt van Werder kwam op naam van international Niclas Füllkrug. Na de hervatting ging het feest voor de thuisclub door. Skhiri maakte er 6-1 van, door een eigen doelpunt van Marco Friedl werd het 7-1

