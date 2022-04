Danjuma na goal tegen Bayern lovend over trainer: ‘Een mastermind’

Danjuma was ondanks de zege op grootmacht Bayern niet geheel tevreden. ,,Ik sta hier met een wat dubbel gevoel. Een 1-0 thuiszege op Bayern is natuurlijk goed, maar ik heb het gevoel dat we nog kunnen verbeteren, dat we nog veel beter kunnen dan dat we hebben laten zien.”



Daar had de 25-jarige aanvaller zelf ook een aandeel in. ,,Ik had zelf nog een kans op de 2-0, daar moet ik eerder een beslissing nemen", aldus Danjuma. ,,Maar als je met 1-0 van Bayern wint en je kan nog beter, dat is een positief iets.”