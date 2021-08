Danjuma overtuigt Spaanse toptrainer van Villarreal en kan probleem bij Oranje oplossen

Door Mikos Gouka



Het is niet lang voor kerstmis, Arnaut Danjuma geeft een interview aan deze krant en schudt met zijn hoofd. Als speler van het Engelse Bournemouth, uitkomend in het Championship in Engeland, draait hij al een tijdje op volle toeren. Maar tot een telefoontje vanuit Zeist om zijn interlandloopbaan nieuw leven in te blazen leidde dat allemaal niet. In oktober 2018 speelde hij tegen Duitsland en België en maakte hij zelfs zijn eerste treffer in Oranje. Daarna werd het stil.