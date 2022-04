Dat Barcelona supertalent Pedri ‘vermoordt’ heeft ook kwalijke gevolgen voor Frenkie de Jong

Een jaar geleden om deze tijd kon het niet op met Pedro González López, beter bekend als Pedri. Het ventje van eerst 17, later 18 jaar dartelde over de velden en werd gezien als het misschien wel grootste nieuwe talent van Europa. Op 17 april 2021 won hij de finale van de Copa del Rey met FC Barcelona tegen Athletic Bilbao. Spelend naast Frenkie de Jong op het middenveld gunde trainer Ronald Koeman hem een publiekswissel bij de 4-0 zege.



Een jaar verder kan het nauwelijks slechter gaan met Pedri. Afgelopen maandag speelde Barcelona in de competitie tegen Cádiz. Pedri kwam nu in beeld terwijl hij mistroostig voor zich uit keek op de tribune bij de 0-1 nederlaag. Hij is voor de zoveelste keer geblesseerd. En ligt waarschijnlijk tot de zomervakantie in de kreukels.