David Alaba verklaart stem op Lionel Messi aan woedende Real Madrid-fans: ‘Ik doe dit niet alleen’

David Alaba stemde gisteren bij de FIFA The Best Awards op winnaar Lionel Messi als beste speler van 2022. De verdediger van Real Madrid verkoos de Argentijn boven ploeggenoot Karim Benzema en dat is hem op stevige kritiek van de eigen aanhang komen te staan. Alaba voelt zich gedwongen om tekst en uitleg te geven.

Bij de supporters van Real Madrid is het stemmen op voormalig FC Barcelona-speler Lionel Messi in het verkeerde keelgat geschoten. Op sociale media wordt Alaba uitgemaakt voor ‘verrader’ en door een deel van de fans wordt hij racistisch bejegend. Inmiddels is de hashtag #alabaout trending.

Alaba koos sámen met Oostenrijkse teamgenoten

Als aanvoerder van Oostenrijk was Alaba gemachtigd om te stemmen voor The Best Award van de FIFA. Hij stelde echter niet op eigen houtje een top 3 samen, daar waar dit in andere landen wel gebruikelijk is. In samenspraak met alle selectiespelers van de nationale ploeg is er een lijst tot stand gekomen, zo verklaart Alaba.

,,De Oostenrijkse nationale ploeg besliste als team over de stemmen voor deze prijs, niet alleen ik. Iedereen in de ploeg mocht stemmen en zo zijn we te werk gegaan. Iedereen weet, en vooral Karim, hoeveel ik hem en zijn prestaties bewonder. En ik heb al meermaals gezegd dat hij voor mij de beste spits ter wereld is; dat is hij nog steeds. Zonder twijfel’’, schrijft Alaba.

Messi ontving binnen de selectie van Oostenrijk de meeste stemmen, gevolgd door Benzema en op de derde plaats Kylian Mbappé.

Volledig scherm Alaba spreekt zich uit op Instagram. © Instagram David Alaba