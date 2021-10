David Beckham luistert twintig jaar na historische vrije trap naar commentaar

Twintig jaar geleden leek Engeland directe plaatsing voor het WK in Japan en Zuid-Korea mis te gaan lopen. Met een 1-2 achterstand tegen Griekenland leek het team van bondscoach Sven-Göran Eriksson veroordeeld tot het spelen van play-offs, net als het Oranje van Louis van Gaal destijds. Door goals van Angelos Charisteas en Demis Nikolaidis stond Griekenland in de extra tijd met 1-2 voor op Old Trafford in Manchester, toen Engeland in de 93ste minuut nog een vrije trap kreeg na een licht duwtje in de rug van Teddy Sheringham. De ervaren spits, die de 1-1 al had gemaakt, wilde deze vrije trap graag zelf nemen. David Beckham stuurde zijn teamgenoot echter gedecideerd weg, legde de bal geconcentreerd neer en krulde de bal van zo'n 25 meter afstand in de bovenhoek.



Door het 2-2 gelijkspel plaatste Engeland zich rechtstreeks voor het WK 2002, waar Brazilië in de kwartfinale te sterk zou blijken. Duitsland, dat door de vrije trap van Beckham was veroordeeld tot de play-offs, verloor op het WK 2002 ook van Brazilië, maar deed dat pas in de finale.