David Neres probeert na smeekbedes vanuit Oekraïne per trein Roemenië te bereiken

videoDavid Neres lijkt op weg Oekraïne te verlaten. Volgens verschillende media zit de oud-speler van Ajax samen met andere Braziliaanse voetballers van zijn nieuwe club Sjachtar Donetsk en Dinamo Kiev in een trein die op weg is naar Roemenië.

De Brazilianen riepen de afgelopen dagen hun regering op om hen zo snel als mogelijk weg te halen uit Oekraïne. Neres, die in januari voor minimaal 12 miljoen euro verhuisde van Ajax naar de Oekraïense club Sjachtar Donetsk, verbleef de afgelopen dagen in een hotel in Kiev, de stad die wordt aangevallen door Rusland.

De Braziliaanse tv-zender Globo heeft op de website een filmpje geplaatst met een geëmotioneerde Maria, de vrouw van voetballer Marlon van Sjachtar Donetsk. ,,We gaan hier nu weg”, zegt ze, terwijl tranen over haar wangen stromen. ,,De ambassade heeft laten weten dat er hier drie treinen vertrekken. We vertrekken in konvooi met alle Brazilianen naar het station. Het is allemaal heel eng.”

Neres en zijn ploeggenoten van Sjachtar Donetsk deelden eerder vandaag nog een video vanuit het hotel. ,,De grenzen zijn dicht en we kunnen niet vliegen. We kunnen hier niet weg. We hopen dat de regering van Brazilië ons kan helpen’’, klonk het in de omroep.

,,De situatie is er een van wanhoop. We vragen jullie deze video te verspreiden zodat deze de Braziliaanse regering bereikt", werd eerder deze week gezegd in het filmpje waarin Neres, die sinds de afgelopen winterstop voor Sjachtar Donetsk speelt, samen met elf landgenoten en hun families te zien is.

,,Grenzen zijn gesloten, banken zijn gesloten, er is geen brandstof, er zal een tekort aan voedsel zijn, er is geen geld. We hebben ons verzameld in afwachting van een plan om Oekraïne te verlaten. De situatie is ernstig. Bid voor ons", zo laten de Brazilianen van Sjachtar Donetsk in het filmpje weten.

Antwi

De Oekraïense voetbalcompetitie is inmiddels stilgelegd. In de hoogste divisie van Oekraïne spelen twee Nederlandse voetballers bij het laag geklasseerde Inhoelets Petrove: de 22-jarige Hennos Asmelash (oud-speler van ADO Den Haag en TOP Oss) en de 26-jarige Rodney Antwi (ex-FC Utrecht en Volendam).

Volledig scherm David Neres. Inzet: de oproep. © ANP