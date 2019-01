De Boer ambitieus met Atlanta United: ‘We willen ook internationale prijzen gaan pakken’

De Boer werd eind vorige maand vastgelegd als de nieuwe coach van de Amerikaanse kampioen Atlanta United. Hij volgde Gerardo Martino op die ploeg in het tweede seizoen in de Major League Soccer (MLS) de titel bezorgde. ,,Deze club past perfect bij mij. Twee jaar geleden zijn ze pas begonnen en wat ze sindsdien bereikt hebben is ongelooflijk", zei hij. ,,Ik ben erg trots om hier te zijn en verwacht er heel veel van.”



Orlando Trustfull, Bob de Klerk en Rob Valentino zullen De Boer gaan assisteren bij zijn nieuwe klus als hoofdcoach. De regerend kampioen in de MLS begint morgen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op 22 februari wacht de eerste officiële wedstrijd voor De Boer, wanneer Atlanta United het opneemt tegen Club Sport Herediano uit Costa Rica in de achtste finales van de CONCACAF Champions League. Atlanta United begint op 4 maart aan de MLS met een uitwedstrijd bij DC United, de ploeg van Wayne Rooney.