De Boer met Atlanta United door naar halve finale, Ibrahimovic uitgeschakeld

Zlatan Ibrahimovic werd met LA Galaxy uitgeschakeld. De ploeg van de Zweedse vedette ging in de kwartfinales van de play-offs in de MLS met 5-3 onderuit tegen stadgenoot Los Angeles FC.



In misschien wel zijn laatste wedstrijd voor LA Galaxy maakte de 38-jarige aanvaller de tweede treffer (2-2). Maar ook Ibrahimovic wist een nederlaag niet te voorkomen. Los Angeles FC speelt dinsdag in de halve finales van de MLS tegen Seattle Sounders.



De winnaar van dat duel speelt tegen het Atlanta van de Boer of Toronto FC.