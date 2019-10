De Boer overwint scepsis: ‘We dachten: waarom onze speelstijl aanpassen?’

De Boer kende net als in zijn periode bij Internazionale en Crystal Palace, de clubs waar hij is ontslagen na respectievelijk drie maanden en vier Premier League-duels, een moeizame start bij de huidig landskampioen van de Major League Soccer. Onder leiding van de huidige bondscoach van Mexico, Tata Martino (oud-FC Barcelona), vierde de stad Atlanta voor het eerst sinds 1995 weer een grote prijs, toen de honkballers van de Braves dat jaar de World Series wonnen. De Boer moest Martino opvolgen en dat ging in het begin zeer stroef. Met Atlanta werd hij uit de kwartfinales van de CONCACAF Champions League geknikkerd en won hij slechts een van de eerste zes competitieduels. ,,Ik denk dat ik te veel mijn stempel wilde drukken op het team", klonk hij zelfkritisch.

Middenvelder Julian Gressel was in het begin niet helemaal te spreken over de werkwijze van zijn coach. ,,Wij speelden op een bepaalde manier in een zeer succesvol jaar. Wij dachten op dat moment: waarom zouden we de speelstijl veranderen? Alleen omdat een nieuwe coach voor de groep staat?", zegt de middenvelder.