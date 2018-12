De Bruyne bij City onzeker voor topper tegen Liverpool

,,Ik weet niet precies hoe het nu met Kevin is'', zei Guardiola. ,,Ik weet wel dat het niks ernstigs is, maar ik weet niet of hij donderdag kan meedoen.'' Vanwege twee knieblessures miste de 27-jarige Belg dit seizoen al een hoop wedstrijden. De Bruyne kwam in de Premier League pas zes keer in actie. De 'Rode Duivel' maakte twee weken geleden zijn rentree en stond op 'Boxing Day' tegen Leicester City voor het eerst in de basis. De Bruyne werd toen na 70 minuten gewisseld en zag vanaf de kant hoe City de tweede nederlaag op rij incasseerde (2-1).