De Bruyne hoopt op minuten tegen Everton

De Bruyne heeft twee dagen zonder problemen mee kunnen trainen met de groep. Daarom overweegt coach Pep Guardiola de middenvelder zijn eerste speelminuten na anderhalve maand afwezigheid te geven. ,,Hij heeft geen pijn meer. We zullen zien of hij speelt", zei Guardiola vandaag.



De Bruyne raakte begin november geblesseerd kort nadat hij vanwege een eerder in augustus opgelopen blessure was teruggekeerd in de selectie van City. Die rentree was van korte duur. Net hersteld van een kwetsuur aan zijn rechterknie, was het nu de linkerknie die spelen onmogelijk maakte. Door de blessures speelde De Bruyne sinds het zo succesvol verlopen WK ook geen interland meer voor België.