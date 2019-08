De Jong in de basis tegen Arsenal bij debuut in Camp Nou

De wedstrijd om de Trofeu Joan Gamper, een van de oprichters en voormalig voorzitter van de club, is voor FC Barcelona traditiegetrouw de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. De Jong staat op het middenveld naast Ivan Rakitic (31) en Riqui Puig (19). Antoine Griezmann staat ook in de basis. Hij vormt een voorhoede met Ousmane Dembélé en Carles Pérez. Luis Suárez begon afgelopen week weer met trainen, terwijl Lionel Messi morgen pas aan zijn voorbereiding zal beginnen bij de club. De Argentijnse sterspeler is vanavond wel aanwezig in Camp Nou.



De Jong speelde al twee oefenduels voor FC Barcelona. Dat was in Japan tegen Chelsea (1-2 nederlaag) en Vissel Kobe (2-0 zege). In beide oefenwedstrijden speelde de van Ajax overgekomen middenvelder de tweede helft. Hij liet daarin een goede indruk achter op de Spaanse journalisten en de fans van zijn nieuwe club. De Jong kreeg afgelopen week te horen dat hij een van de tien kanshebbers is om op 23 september te worden verkozen tot FIFA-speler van het jaar in Milaan. Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt behoren ook tot de tien kandidaten, net als zijn nieuwe teamgenoten Antoine Griezmann en Lionel Messi.