‘De Jong in zilveren elftal, Cillessen in flopteam La Liga’

De Jong lijkt de gunfactor in Spanje wel te hebben. Ondanks zijn hoge prijskaartje zien veel fans het zitten in de middenvelder van Barcelona. In het beste elftal van het jaar is slechts plek ingeruimd voor één speler van FC Barcelona: Lionel Messi. Vier spelers van de landskampioen Real Madrid hebben een basisplaats: Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Casemiro en Karim Benzema. Ook Villarreal (Santi Cazorla en Gerard Moreno) en Sevilla (Diego Carlos en Ocampos) leveren meerdere spelers. Het gouden elftal wordt gecompleteerd met Felipe (Atlético) en voormalig Heerenveen-speler Martin Ødegaard (Real Sociedad).

Minder lovend is de krant over Jasper Cillessen. De doelman van Oranje en Valencia staat in het flopteam. Cillessen kwam vorige zomer over van FC Barcelona, maar slaagde er ook bij zijn nieuwe club niet in een zekerheidje te worden. In dit elftal staan meerdere miljoenentransfers. Zo wisten Luka Jovic (Real Madrid, 60 miljoen euro), Antoine Griezmann (FC Barcelona, 120 miljoen euro) en Joao Felix (Atlético Madrid, 126 miljoen euro) en Junior (FC Barcelona, 18 miljoen euro) hun prijskaartjes niet in te lossen volgens de Spaanse krant.