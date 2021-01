De Jong maakt op aangeven van Messi eerste Barcelona-goal van 2021

De Jong opende daarmee de score in de uitwedstrijd bij hekkensluiter SD Huesca. FC Barcelona klimt bij winst naar de vijfde plaats in de Spaanse competitie.



Het was voor De Jong zijn tweede goal van dit seizoen. Op 16 december maakte hij al de winnende 2-1 in de thuiswedstrijd tegen toenmalig koploper Real Sociedad, dat inmiddels weer is gepasseerd door Atlético Madrid en Real Madrid. In zijn eerste seizoen bij Barcelona kwam De Jong tot twee goals in 42 optredens in alle competities. Nu staat hij na 21 duels dus al op dat aantal. Bij Ajax scoorde De Jong zes keer in 89 wedstrijden.