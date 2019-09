De Jong op de bank bij Barça, Messi voor eerste keer in de basis

Het is voor De Jong de eerste keer dat hij in de competitie buiten het basisteam valt. De Oranje-international was gisteren nog in Milaan, waar hij te horen kreeg dat hij deel uitmaakt van het wereldelftal van het jaar. Lionel Messi doet vanavond voor het eerst vanaf het begin mee. De Argentijn, gekozen tot wereldvoetballer van het jaar, was anderhalve maand afwezig wegens een kuitblessure.



Barcelona is slecht begonnen in de Primera Division. Na vijf duels heeft de regerend kampioen zeven punten. Koplopers Athletic Club en Real Madrid hebben vier punten meer.