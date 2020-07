De Jong ziet ook duel met Villarreal aan zich voorbij gaan

Opmars Derby County van Cocu gestuit door Nottingham Forest

15:30 Na een serie knappe resultaten begonnen de fans van Derby County stiekem te dromen van een plek in de play-offs om promotie naar de Premier League. De club van manager Phillip Cocu is nog steeds in de race, maar ziet de kansen flink slinken door een 0-1 thuisnederlaag tegen Nottingham Forrest vanmiddag.