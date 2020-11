De klasse van Diego, prachtig geduid door Lineker: ‘Nooit iemand gezien met zo’n bijzondere band met de bal’

Altijd als er een legendarische sporter sterft, worden vaak dezelfde vragen gesteld: Hoe bijzonder was hij nou? Wat maakte hem precies zo goed? Bijna altijd komt het antwoord dan aan de hand van wedstrijdbeelden die iedereen kan dromen. Of er wordt - zoals bij het overlijden van Cruijff - gerefereerd aan een specifieke actie die een handelsmerk werd. In zijn geval de ‘Cruyff-turn’. Maar je kunt iemands uitzonderlijke klasse óók duiden zoals Gary Lineker woensdagavond deed bij Diego Maradona. Hoogst origineel.



De setting was een Engelse tv-studio van BT Sport. Daar zat Lineker met drie andere oud-topvoetballers: Rio Ferdinand, Michael Owen en Peter Crouch. Het was Ferdinand die Lineker de vraag der vragen stelde. En Lineker stak van wal. Er zijn natuurlijk meerdere bijzondere spelers in de geschiedenis van het voetbal, zei hij. Maar Maradona, die was ongelooflijk. Hij speelde één keer met hem, een halve wedstrijd, in een rest-van-de-wereld-team op Wembley tegen een Engels League-team.

Volledig scherm Gary Lineker en Diego Maradona voor de wedstrijd op Wembley op 8 augustus 1987. © AP

Lineker: ,,Het was in 1987, ik speelde toen zelf bij FC Barcelona. Een hoop geweldige spelers waren bij elkaar die dag, zoals Platini etcetera. Maar iedereen was totaal onder de indruk van Diego.”

Quote Wij allemaal, al die goede voetbal­lers, keken met open mond toe. Onmogelijk. Wow! Gary Lineker ,,Het begon er al mee, we zaten in de kleedkamer, alleen een broekje aan. En je kent het wel dat je een paar kousen pakt uit een mand en dat die zijn opgerold in een bolletje. Dat bolletje sok hield Maradona hoog. Met alleen zijn linkervoet. Wel vijf minuten. Vonden we al mooi. Daarna naar buiten. Daar deed hij iets ongelooflijk, iets dat ik nooit heb gezien op een voetbalveld.

,,Hij wandelde hooghoudend naar de middencirkel en daar aangekomen schoot hij de bal in de lucht. Zo hard als hij kon. Loodrecht omhoog. Daarna ging hij staan wachten. En toen de bal weer beneden kwam, was het meteen weer - bam! - de bal zo hard mogelijk omhoog. Dat deed hij zo 13 keer achter elkaar. En het verst dat hij zich ondertussen bewoog was drie stappen. Wij allemaal, al die goede voetballers, keken met open mond toe. Onmogelijk. Wow!’’

Lineker herinnerde zich ook dat hij de volgende dag weer ging trainen bij Barcelona. ,,Daar hebben we met de hele spelersgroep geprobeerd het na te doen. Het hoogste aantal dat iemand haalde was drie. En het was hard rennen om die derde keer te halen. Ik heb echt nooit iemand gezien met zo’n bijzondere band met de bal.’’

Tackles op heuphoogte

Aansluitend ging het in de studio ook over de velden waarop Maradona speelde. En de tackles op heuphoogte die ‘El Pibe d’Oro’ in die jaren 80 te verwerken kreeg.

,,Het is wat mensen zich niet realiseren’’, zei Lineker. ,,In die tijd kon je tegenstanders nog schoppen en neersabelen met tackles van achteren.’’ Bij het WK van 1982 werd Maradona indirect slachtoffer, hij nam revanche en kreeg rood. Vier jaar later bij het WK ‘86 probeerde men het ook, maar toen was hij gewoon niet af te stoppen.

Lineker: ,,Je kunt discussiëren over de hand van God en zo. Maar de andere goal die hij maakte in die kwartfinalewedstrijd tegen ons.. Je moet je indenken dat het veld in het Azteca-stadion afschuwelijk was. Het gras was net voor het toernooi opnieuw gelegd en het was als met graszoden in je tuin, elke keer als je met je voet afzette, schoof de grond een stukje onder je weg. Maar op dat dramatische gras draaide Maradona kort weg bij spelers, deed-ie een halve pirouette en passeerde hij ons halve elftal op weg naar zijn tweede goal.’’

Het was het moment in zijn carrière dat Lineker het meest overwoog om te klappen voor een scorende tegenstander. ,,Ik heb het niet gedaan, omdat je wist dat je dan ‘back home’ zou worden afgemaakt. Maar het was gepast geweest, Maradona was ‘head and shoulders’ de beste speler van mijn generatie.’’

WK’86: Maradona betrokken bij 10 goals, niemand deed ooit beter

Het gaat dezer dagen weer veel over het magistrale WK dat Maradona in 1986 speelde. Hoe uitzonderlijk goed hij toen in Mexico was, blijkt uit één statistiek. Maradona was direct betrokken bij 10 doelpunten van de 14 Argentijnse doelpunten dat WK (5 goals en 5 assists) en niemand scoorde in dat combinatieklassement ooit beter tijdens één WK-eindronde. Zelf zei Maradona eens dat hij het WK-duel uit ‘86 met Uruguay beschouwt als zijn beste wedstrijd ooit. Dat achtste finaleduel won de latere wereldkampioen met 1-0.

Volledig scherm Diego Maradona kan het nog niet geloven: hij heeft Argentinië wereldkampioen gemaakt. © BSR Agency