De laatste keizer, ga niet!

Fiorentina met tien man onderuit bij Sassuolo

21 april Fiorentina raakt achterop in de strijd om Europees voetbal in de Serie A. De ploeg uit Florence incasseerde bij Sassuolo de tweede nederlaag op rij: 1-0. Vorige week had de paarse brigade van trainer Stefano Pioli al verloren van Lazio (3-4).