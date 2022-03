De laatste loodjes van de WK-kwalificatie: welke sterren zien we straks in Qatar en wie blijft thuis?

Deze week vallen de laatste beslissingen in de WK-kwalificatie: 29 van de 32 landen die op het WK actief zullen zijn, zijn na donderdag bekend. Wie zijn er al geplaatst en waar is het spannend?

Qatar is als thuisland automatisch geplaatst voor het toernooi dat op 21 november begint. Ook Nederland heeft het WK-ticket al binnen, net als Duitsland, Denemarken, Brazilië, Frankrijk, België, Kroatië, Spanje, Servië, Engeland, Zwitserland, Argentinië, Iran, Zuid-Korea, Japan, Saoedi-Arabië, Ecuador, Uruguay en Canada.

De overige twaalf landen die in de koker zitten bij de loting op 1 april zijn nog niet bekend. In Europa zijn nog drie tickets te vergeven, in Afrika nog vijf, nul of één in Azië, nul of één in Oceanië, twee of drie in Noord- of Midden-Amerika en nul of één in Zuid-Amerika.

Europa

In Europa staan dinsdag de finales van de play-offs op het programma. De play-offwedstrijden van Oekraïne, dat in de halve finale tegen Schotland speelt, zijn vanwege de oorlog in dat land uitgesteld en verplaatst naar halverwege juni. Omdat Rusland vanwege de oorlog is uitgesloten, plaatste tegenstander Polen zich zonder te spelen voor de finale. Dit is het programma:

Dinsdag 29 maart:

20.45 uur: Portugal - Noord-Macedonië

20.45 uur: Polen - Zweden

Halverwege juni:

Schotland - Oekraïne

Schotland/Oekraïne - Wales

Noord-Macedonië is vooralsnog de grootste verrassing van de play-offs. De voetbaldwerg schakelde vorige week regerend Europees kampioen Italië uit.

Volledig scherm Mohamed Salah (l) treft met Egypte opnieuw het Senegal van onder anderen Kalidou Koulibaly (r). © AP

Afrika

Nog tien Afrikaanse landen zijn in de race voor een WK-ticket. Wie de tickets bemachtigen, wordt bepaald door vijf dubbele ontmoetingen. De heenwedstrijden zijn al gespeeld. Mo Salah boekte met Egypte een benauwde 1-0 thuiszege op het Senegal van ploeggenoot Sadio Mané. Eerder dit jaar was Senegal in de finale van de Afrika Cup nog te sterk voor Egypte. Dit is het programma, inclusief de uitslagen van de heenwedstrijden:

Dinsdag 29 maart:

19.00 uur: Senegal - Egypte (0-1)

19.00 uur: Nigeria - Ghana (0-0)

21.30 uur: Algerije - Kameroen (1-0)

21.30 uur: Marokko - Congo (1-1)

21.30 uur: Tunesië - Mali (1-0)

Volledig scherm Nicolás Tagliafico in actie tegen Brazilië. © AP

Zuid-Amerika

In Zuid-Amerika is er één poule van tien landen. Met nog één wedstrijd te gaan heeft de top vier zich al geplaatst voor het WK. De vijfde plaats geeft recht op deelname aan een play-off met het vijfde land uit Azië. Voor die laatste strohalm zijn Peru, Colombia en Chili nog in de race.

Stand

1. Brazilië 16-42

2. Argentinië 16-38

3. Ecuador 17-25

4. Uruguay 17-25

5. Peru 17-21

6. Colombia 17-20

7. Chili 17-19

8. Paraguay 17-16

9. Bolivia 17-15

10. Venezuela 17-10

Woensdag 30 maart

01.30 uur: Bolivia - Brazilië

01.30 uur: Chile - Uruguay

01.30 uur: Ecuador - Argentinië

01.30 uur: Peru - Paraguay

01.30 uur: Venezuela - Colombia

Volledig scherm Feyenoorder Alireza Jahanbaksh is al zeker van het WK met Iran. © AFP

Azië

De Aziatische kwalificatie is opgedeeld in twee poules. De nummers één en twee plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummers drie spelen een play-off tegen elkaar. Met nog één wedstrijd te gaan, is dit de stand van zaken en het resterende programma. Iran, Zuid-Korea, Japan en Saoedi-Arabië zijn al zeker van het WK. Australië weet ook nu al dat het play-offs gaat spelen.

Poule A:

1. Zuid-Korea 9-23

2. Iran 9-22

3. VAE 9-9

4. Irak 9-8

5. Libanon 9-6

6. Syrië 9-5

Poule B:

1. Japan 9-21

2. Saoedi-Arabië 9-20

3. Australië 9-15

4. Oman 9-11

5. China 9-6

6. Vietnam 9-3

Dinsdag 29 maart:

12.35 uur: Japan - Vietnam

13.30 uur: Iran - Libanon

15.45 uur: Verenigde Arabische Emiraten - Zuid-Korea

20.00 uur: Saudi-Arabië - Australië

De intercontinentale play-off tussen de nummers vijf van Azië en Zuid-Amerika wordt pas halverwege juni gespeeld, als ook het laatste Europese land zich plaatst.

Volledig scherm Christian Pulisic is al jarenlang dé grote ster van het Amerikaanse voetbalelftal. © AFP

Noord- en Centraal-Amerika

In de kwalificatie van Noord- en Centraal Amerika plaatsen de beste drie landen uit een poule van acht zich rechtstreeks voor het WK. Nummer vier speelt een intercontinentale play-off tegen het beste land uit de kwalificatie van Oceanië. Canada is al geplaatst voor het WK. Costa Rica moet ruim winnen om zicht te houden op rechtstreekse plaatsing.

Stand met nog één speelronde te spelen:

1. Canada 13-28

2. Verenigde Staten 13-25 (+13)

3. Mexico 13-25 (+7)

4. Costa Rica 13-22 (+3)

5. Panama 13-18

6. El Salvador 13-10

7. Jamaica 13-8

8. Honduras 13-4

Programma:

03.05 uur: Costa Rica - Verenigde Staten

03.05 uur: Jamaica - Honduras

03.05 uur: Mexico - El Salvador

03.05 uur: Panama - Canada

Oceanië

Vanuit Oceanië zijn er na diverse eliminatierondes nog twee landen die zich kunnen kwalificeren voor de intercontinentale play-offs. In de strijd om die play-offplek (tegen de nummer vier van de kwalificatie van Noord- en Centraal-Amerika) speelt Nieuw-Zeeland de finale tegen de Solomoneilanden. De finale wordt gespeeld op woensdag 30 maart om 19.00 uur. De intercontinentale play-off wordt halverwege juni gespeeld.