De Ligt bezorgt Juventus de zege in stadsderby

La Liga Luuk de Jong kan puntenver­lies Sevilla niet voorkomen tegen Atlético

2 november Sevilla en Atlético Madrid hebben de punten moeten delen na een onderling duel. Sevilla, waar Luuk de Jong een basisplaats had, kwam in eigen huis op voorsprong, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt. Het had voor Sevilla nog erger kunnen worden, maar Diego Costa miste namens de bezoekers in de 72ste minuut een strafschop.