De Ligt en De Vrij in de basis bij Italiaanse topper zonder publiek

Coronavi­rus leidt ook in Duitsland mogelijk tot lege stadions

17:43 Net als in Italië worden ook de voetbalwedstrijden in Duitsland mogelijk voorlopig in lege stadions gespeeld. De Duitse voetbalbond DFB gaat in overleg met de clubs om te bespreken wat de consequenties zijn van de boodschap van de minister van Volksgezondheid, die vanwege de aanhoudende dreiging van het nieuwe coronavirus voorlopig geen grote publieke bijeenkomsten wil hebben. De competitie stilleggen is voor de DFB in ieder geval geen optie.