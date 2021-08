De Ligt en Ronaldo azen op revanche: wat kunnen De Vrij en Dumfries zonder Lukaku?

Serie A gaat beginnenRegerend landskampioen Internazionale trapt zaterdag (18.30 uur) het nieuwe Serie A-seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Genoa. Er is echter nogal wat veranderd bij de ploeg van Stefan de Vrij en kersverse aanwinst Denzel Dumfries. Lukt het Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo om de titel weer te heroveren met Juventus of ligt er wellicht eeuwige roem te wachten op Rick Karsdorp (AS Roma) of het Atalanta Bergamo van Marten de Roon, Hans Hateboer en Sam Lammers?

17 Nederlanders

Justin Kluivert liet deze zomer la dolce vita voor het wat het is. De aanvaller wordt komend seizoen door AS Roma verhuurd aan OGC Nice. Kevin Diks ruilde Fiorentina deze zomer definitief in voor een avontuur bij FC Kopenhagen en Thomas Ouwejan keerde van zijn verhuurperiode van Udinese terug naar AZ om verhuurd te worden aan Schalke 04. Maar daar staat wel weer de komst van drie Nederlanders tegenover: Denzel Dumfries, Sydney van Hooijdonk en Kevin Strootman zijn komend seizoen wél in de Italiaanse competitie te bewonderen.

Van Hooijdonk liet deze zomer NAC Breda na een bewogen seizoen achter zich voor een avontuur bij Bologna, waar ook Jerdy Schouten, Stefano Denswil en Mitchell Dijks onder contract staan. Het officiële debuut van Van Hooijdonk, die met Marko Arnautovic een geduchte concurrent heeft, was een bijzondere. Er werd met liefst 4-5 verloren van een club uit de Serie B in het Italiaanse bekertoernooi.

Volledig scherm Jerdy Schouten in duel met Adrien Rabiot van Juventus. © REUTERS

Strootman wordt dit seizoen wederom verhuurd door Olympique Marseille. De 46-voudig Oranje-international speelde tussen 2013 en 2018 al voor AS Roma in de Serie A en nadat Olympique Marseille hem in 2018 voor 25 miljoen euro overnam, werd hij vorig seizoen al verhuurd aan Genoa. Komend seizoen speelt Strootman op het middenveld van Cagliari.

Voor Dumfries is zijn transfer naar Internazionale dé beloning voor zijn afgelopen EK. De vleugelverdediger was met twee goals de uitblinker aan Nederlandse zijde. Tegen zowel Oekraïne als Oostenrijk was de wingback trefzeker en PSV ontving dan ook ongeveer vijftien miljoen euro voor de captain. Dumfries schaarde zich daarmee in een fraai rijtje. Hij kan de elfde Nederlander worden die speelminuten maakt voor de Nerazzurri na Faas Wilkes, Wim Jonk, Dennis Bergkamp, Aron Winter, Clarence Seedorf, Andy van der Meyde, Edgar Davids, Wesley Sneijder, Luc Castaignos en Stefan de Vrij, die vorig seizoen nog kampioen werd met Inter.

Wat voor De Vrij geldt bij Inter, geldt ook voor onder anderen Matthijs de Ligt (Juventus), Rick Karsdorp (AS Roma), Bobby Adekanye, Djavan Anderson (beiden Lazio) en Jeroen Zoet (Spezia). Allemaal kregen ze deze zomer een andere coach bij de club. De Ligt zag Andrea Pirlo plaatsmaken voor Massimiliano Allegri, Karsdorp zag Paulo Fonseca gaan en José Mourinho komen, bij Lazio krijgen de Nederlanders te maken met Maurizio Sarri, die de naar Inter vertrokken Simone Inzaghi (opvolger van Antonio Conte) opvolgt en Zoet wordt komend seizoen getraind door Thiago Motta, voormalig speler van onder meer FC Barcelona en Paris Saint-Germain.

Marten de Roon, Hans Hateboer, Sam Lammers hebben bij Atalanta Bergamo met Gian Piero Gasperini nog wel dezelfde trainer, al is het de vraag of Lammers daarbij gebaat is. De voormalig spits van PSV mag verhuurd worden. Hateboer is de eerste drie maanden sowieso niet van de partij. Hij miste het EK met Oranje al en moet geopereerd worden aan zijn voet. Ook Bram Nuytinck en Marvin Zeegelaar hebben met Luca Gotti nog dezelfde coach bij Udinese.

Volledig scherm Robin Gosens en Marten de Roon. © Getty Images

Ook in Italië zijn er nog weinig spectaculaire aankopen. De recordaankoop arriveerde deze week pas in de Serie A: Mourinho verwelkomde Tammy Abraham, de Chelsea-aanvaller voor wie AS Roma liefst veertig miljoen euro over had. Kijkend naar andere toptransfers is te zien dat spelers die vorig seizoen ook al in de Serie A speelde definitief zijn vastgelegd, zoals Fikayo Tomori en Weston McKennie.



Top 5 - Duurste aankopen:

1. Tammy Abraham (voor 40 miljoen van Chelsea naar AS Roma)

2. Fikayo Tomori (voor 29,2 miljoen van Chelsea naar AC Milan)

3. Nicolás González (voor 23,5 miljoen van VfB Stuttgart naar Fiorentina)

4. Weston McKennie (voor 20,5 miljoen van Schalke 04 naar Juventus)

5. Juan Musso (voor 20 miljoen van Udinese naar Atalanta Bergamo)



Qua verkopen werd er met een spectaculairdere bedragen gesmeten. De noodlijdende landskampioen Inter moest topscorer Romelu Lukaku en vleugelverdediger Achaf Hakimi noodgedwongen van de hand doen aan respectievelijk Chelsea en Paris Saint-Germain. Lukaku leverde Inter 115 miljoen euro op en Hakimi bracht 60 miljoen euro in het laatje.

Kampioensstrijd

Met De Ligt bij Juventus, De Vrij en Dumfries bij Internazionale, Karsdorp bij AS Roma en De Roon, Hateboer en Lammers bij Atalanta Bergamo zijn er volop Nederlanders die komend seizoen willen meedingen om de bovenste plekken. Na negen seizoenen lukte het De Vrij en consorten om Juventus eens de titel te af te snoepen, maar het is maar sterk de vraag of dat dit seizoen weer gaat lukken. Bij Inter vertrokken onder anderen kampioenscoach Antonio Conte en topscorer Romelu Lukaku terwijl bij Juventus de onervaren coach Andrea Pirlo plaats moest maken voor Massimiliano Allegri, die in zijn carrière al zes keer kampioen van Italië werd (vijf keer met Juventus, één keer met AC Milan). Pakt De Oude Dame met Allegri aan het roer de Italiaanse titel weer of weet misschien wel Atalanta, AC Milan, Napoli of AS Roma voor een daverende verrassing te zorgen?

Televisie

De Serie A is ook dit seizoen gewoon weer te zien op Ziggo Sport.

