De Ligt en Ronaldo blameren zich: Juventus moet vrezen voor mislopen Champions League

Zinderende titel­strijd Spanje: Koeman en Barcelona zien ook Real Madrid punten morsen na VAR-chaos

23:03 Real Madrid is er niet in geslaagd om de koppositie in La Liga over te nemen. De Koninklijke had kunnen profiteren van het gelijkspel tussen FC Barcelona en Atlético Madrid, maar in plaats daarvan werd er gelijkgespeeld tegen Sevilla. Toni Kroos redde in extremis een punt: 2-2.