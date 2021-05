De Ligt krijgt nieuwe coach: ‘Juventus zet Pirlo op straat en haalt Allegri terug’

Pirlo kreeg dit seizoen van Juventus zijn eerste kans als hoofdcoach als opvolger van Maurizio Sarri. Een groot succes werd dat niet. Op de valreep werd de vierde plek (en dus een Champions League-ticket) bemachtigd. In de laatste speelronde wipte Juventus nog over Napoli heen. Een tiende Scudetto kwam er daardoor niet voor Juventus, dat voor het eerst sinds 2011 de titel aan een andere club moest laten: Internazionale.



Ook het ultieme doel om de Champions League te winnen, mislukte faliekant. In de achtste finales was FC Porto over twee wedstrijden te sterk. In het Italiaanse bekertoernooi boekten Pirlo en consorten wel succes. In de halve finales werd kampioen Inter uitgeschakeld, waarna Atalanta Bergamo in de finale met 1-2 verslagen werd. Genoeg voor nog een seizoen Pirlo als coach bleek dat echter niet.